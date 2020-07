Proposta pretende reduzir a participação do Estado na Economia Documento do secretário especial de Desestatização, Salim Mattar, diz que interferência do Estado e mau uso de recursos são responsáveis por pobreza

Brasil tem quarta maior carga tributária para empresas Reprodução/Record TV

O Estado brasileiro é excessivamente burocrático, prejudica o pagador de impostos e ainda intefere decisivamente na vida do empreendedor do país. Esse é o diagnóstico do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, José Salim Mattar, em documento obtido pela Record TV.

O chefe da secretaria, que é uma divisão do Ministério da Economia, explica que o governo tem o dever de diminuir o tamanho do Estado na economia.

“Precisamos reduzir este Estado gigantesco, obeso, lento, burocrático e oneroso para os pagadores de impostos, que interfere na vida do cidadão e do empreendedor”, afirmou Mattar.

No documento, o secretário indica caminhos em direção de uma abertura econômica do Brasil. Não por acaso, o documento é batizado de "Reconstrução".

Entre os tópicos, o texto indica que o Brasil possui a quarta maior carga tributária para empresas entre 109 países. De acordo com Mattar, o Estado grande, aliado à má alocação de recursos, é a principal causa para a pobreza e a desigualdade no Brasil.

A eficiência econômica seria a principal vantagem da desestatização, com benefícios diretos no setor privado, melhoria do ambiente de negócios, aumento da competitividade e o fortalecimento do mercado e atração de investimentos.

Já no setor público, a redução do tamanho e da presença do Estado desoneraria o cidadão pagador de impostos, melhoraria a alocação de recursos, e reduziria a dívida pública.