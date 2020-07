Proposta quer incluir bandeira do SUS entre símbolos nacionais Texto, de autoria do deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), foi protocolada na sexta-feira (3) e prevê formato retangular para bandeira

Proposta quer incluir bandeira do SUS entre símbolos nacionais Reprodução

Uma proposta que tramita na Câmara dos Deputados inclui o símbolo do SUS (Sistema Único de Saúde) entre os símbolos nacionais.

De autoria do deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), a matéria foi protocolada na última sexta-feira (3) e, para a inclusão do símbolo do SUS, altera a lei 8421/1992, que hoje considera como símbolos nacionais a bandeira do Brasil, as armas nacionais, o hino e o selo nacional.

Leia mais: SUS se prepara para receber 'três epidemias' nos próximos meses

“O SUS completará o seu 32º aniversário em 2020. Política de caráter universal e civilizatório, o SUS tornou-se referência para outras áreas públicas. E o papel do SUS, que já era reconhecido por especialistas do mundo inteiro, ficou ainda mais evidente durante a pandemia da covid-19”, argumenta Padilha.

Pela proposta, a bandeira do SUS possuirá formato retangular e será formada pela associação do símbolo, do logotipo e do nome institucional em azul sobre fundo branco.