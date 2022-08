PROS vai apoiar campanha a reeleição de Ibaneis Rocha

A- A+

Em encontro, PROS declara apoio a Ibaneis PROS/Divulgação - 8.8.2022

O diretório regional do PROS do Distrito Federal vai apoiar a candidatura à reeleição de Ibaneis Rocha (MDB). O presidente local do partido, Berinaldo Pontes, confirmou a posição em reunião com o atual governador e a candidata a vice Celina Leão (PP) nesta segunda-feira (8).

Até o momento, a coligação em apoio do governador congrega sete legendas. São elas o MDB (partido do chefe do Executivo), o PROS, o PP, o PL, o PTB, o Solidariedade e o Agir 36. Em discurso, Pontes afirmou que a decisão de apoiar Ibaneis foi unânime na legenda.

"O PROS decidiu, por unanimidade, dar prosseguimento à boa política que o senhor Ibaneis Rocha vem desenvolvendo no DF”, afirmou. Participaram do encontro, ainda, o deputado distrital Fernando Fernandes, integrante da legenda, que também tenta a reeleição, e o candidato a deputado federal Severino Cajazeiras, ex-secretário de Atendimento à Comunidade do governo Ibaneis.