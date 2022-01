Provas da 3ª etapa do PAS-UnB 2021 ocorrem neste domingo (30) 

A- A+

Aplicação das provas da UnB ocorre no Gama, Taguatinga, Asa Norte e Asa Sul Divulgação/Secom UnB

No total, 11.243 estudantes farão as provas da terceira etapa do PAS-UnB (Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília) neste domingo (30). Os candidatos responderão a questões de conhecimentos e de redação em língua portuguesa, das 13h às 18h. A consulta do local de prova pode ser feita por meio do site do Cebraspe, com utilização do número do CPF do candidato.

As aplicações da última etapa do PAS-UnB, do triênio 2019, 2020 e 2021, ocorrem apenas no Distrito Federal, nas cidades do Gama, Taguatinga, Asa Norte e Asa Sul. São oferecidas 4.232 vagas reservadas exclusivamente para candidatos do PAS.

Dessas oportunidades, 2.112 vagas serão preenchidas no primeiro semestre letivo de 2022. As outras 2.120 estão previstas para o segundo semestre. Os resultados e a convocação da primeira chamada estão previstos para o dia 30 de março.

Devido à pandemia de coronavírus, a temperatura dos candidatos será controlada no acesso aos locais de prova. Os candidatos devem utilizar máscara de proteção, e a banca organizadora do exame recomenda que levem máscaras extras para a troca a cada duas horas.

Além disso, os estudantes devem estar munidos de caneta esferográfica na cor preta e com corpo transparente, e documento de identidade com foto. Os candidatos também estão autorizados a levar água e alimentos em recipientes transparentes.