PSDB anuncia filiação de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara Maia estava sem partido após expulsão do Democratas, agora União Brasil, por briga com ACM Neto

João Doria, governador de SP, e Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados Governo do Estado de São Paulo - 20.08.2021

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia filiou-se ao PSDB. O partido fez o anúncio na tarde desta terça-feira (22), pelo Twitter. "Democrata, reformista, moderado", definiu a legenda.

Maia estava sem partido após a expulsão do Democratas, agora União Brasil, ainda em junho de 2021. Na ocasião, o DEM decidiu retirar o parlamentar do quadro presidido por Antônio Carlos Magalhães Neto por conflitos entre ambos relacionados principalmente ao apoio do partido a Arthur Lira para presidência da Câmara. Maia, que apoiava a candidatura de Baleia Rossi, declarou ter sido traído.

No anúncio de filiação, o PSDB ressaltou que "Rodrigo Maia trabalhou por reformas importantes para o Brasil", citando o Marco Legal do Saneamento Básico e a reforma da Previdência.

O ex-presidente da Câmara já contava com a proximidade com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que chegou a nomear Maia como secretário estadual de Projetos e Ações Estratégicas em agosto de 2021. Naquele momento, Doria elogiou o currículo do aliado.

"A experiência do Rodrigo Maia à frente da Câmara fortaleceu nele a capacidade de dialogar com governos, sociedade civil e setor produtivo, com eficiência e credibilidade. Todas as reformas que passaram sob sua liderança só foram possíveis por causa do diálogo, do senso de urgência e do olhar estratégico de quem sabe o que é verdadeiramente importante para o país", afirmou Doria.