PSDB entrará com ação para Bolsonaro usar máscara Ação também pedirá que presidente respeite o distanciamento social recomendado pelas autoridades sanitárias

Presidente Bolsonaro na semana passada na chegada a Maceió, onde cumpriria agenda oficial Alan Santos/PR - 13.05.2021

O PSDB irá acionar a Justiça para que o presidente Jair Bolsonaro seja obrigado a usar máscara e manter o distanciamento em eventos públicos bancados com recursos da União.

A informação é do senador Tasso Jereissatti (PSDB-CE). O senador falou durante a reunião da CPI da Covid. A ação ainda não foi protocolada.

O senador Tasso Jereissatti (PSDB) anunciou a ação Marcos Oliveira/Agência Senado

"O PSDB está entrando na Justiça com ação que obriga o presidente Bolsonaro em ações públicas, principamente aquelas com recursos da União, obedecer as regras sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Anvisa".

O senador avalia que o comportamento do presidente, que encontra apoiadores especialmente nos finais de semana sem máscara e sem distanciamento, é um boicote ao afastamento social, que, segundo ele é "a nossa única alternativa diante da falta de vacinas".

"É um problema que estamos vendo de forma recorrente, um boicote ao programa de afastamento social. Estamos vivendo uma crise de vacinas e o afastamento social é a única outra alternativa diante da falta de vacinas. Talvez seja o caso de chamar novamente o ministro da Saúde aqui sobre qual posição o ministro vai tomar dessas aglomerações frequentes feitas pelo presidente. No Espírito Santo se tiver festinha a polícia fecha e prende. Aqui [em Brasília] estamos vendo festinhas todo o domingo".