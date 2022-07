PSDB espera lançar Tasso como vice de Tebet, mas cogita outros nomes Presidente do partido diz que anúncio pode acontecer nesta quinta-feira (28), mas que definição depende de diálogo dele com Tebet PSDB espera lançar Tasso como vice de Tebet, mas cogita outros nomes

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

A- A+

Simone Tebet com os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, e do MDB, Baleia Rossi Augusto Fernandes/R7

O PSDB confirmou nesta quarta-feira (27) que apoiará a candidatura de Simone Tebet (MDB) à Presidência da República, mas adiou o anúncio de quem será o vice na chapa dela. O principal nome para o posto é o do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), mas os tucanos não descartam a possibilidade de indicar outro político para concorrer com a candidata do MDB.

De acordo com o presidente do PSDB, Bruno Araújo, a confirmação de Tasso pode acontecer nesta quinta-feira (28), mas tudo depende de um diálogo entre ele e Tebet.

"Há uma preferência pelo Tasso. Ele está tendo conversas nas próximas horas, de hoje para amanhã, com a nossa candidata, para estabelecer qual é a posição dele. Torcemos para que se possa confirmar. E, em acontecendo, é algo já consagrado no nosso ambiente", comentou Bruno, durante o anúncio de Tebet como candidata ao Palácio do Planalto.

Segundo ele, caso Tasso rejeite a proposta, a tendência é que a indicação para vice continue a cargo dos tucanos. De qualquer forma, Bruno comentou que o Cidadania, partido com o qual o PSDB criou uma federação, também poderá indicar um nome para o posto.

"Se por qualquer razão não for esse o entendimento até amanhã [de Tasso ser vice], claro que a federação, tanto PSDB quanto Cidadania, tem um conjunto de grandes nomes nacionais, homens e mulheres, a apresentar e submeter à liderança da candidata."

Leia mais: Presidentes de PSDB, MDB e Cidadania entram em consenso por provável candidatura de Tebet

Além de Tasso, um nome que passou a ser cogitado para a vaga é o da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). Ela é lembrada principalmente por ser nordestina e evangélica, o que poderia ser agregador para a chapa de Tebet, que é ligada ao agronegócio de um estado do Centro-Oeste.

Apoio do MDB

O MDB aprovou nesta quarta-feira, em convenção partidária, a senadora Simone Tebet como candidata à Presidência da República. A definição ocorre em meio a uma divisão interna do partido, com uma ala que afirma que a candidatura de Tebet não é competitiva e defende o apoio do partido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lideranças do MDB em 11 estados chegaram a anunciar publicamente o apoio a Lula. Um dos emedebistas que encabeçam essa ala contrária a Tebet é o senador Renan Calheiros (AL).

Leia mais: Simone Tebet é confirmada candidata à Presidência pelo MDB