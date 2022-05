PSDB, MDB e Cidadania vão usar pesquisas para definir candidatura única à Presidência

A- A+

Baleia Rossi, Bruno Araújo e Roberto Freire se reuniram nesta quarta-feira, em Brasília Redes sociais/Reprodução

Os presidentes do PSDB, MDB e Cidadania decidiram nesta quarta-feira (11) que os resultados das pesquisas de opinião devem balizar a escolha de um candidato único das legendas para as eleições de outubro. Baleia Rossi (MDB), Bruno Araújo (PSDB) e Roberto Freire (Cidadania) se encontraram na sede do partido tucano, em Brasília. Inicialmente, as siglas haviam sinalizado que divulgariam o nome único da terceira via no dia 18 de maio.

"Os parâmetros iniciais foram propostos pelo MDB e aprimorados pelos presidentes das demais agremiações. Serão agora apresentados à aprovação das instâncias partidárias e aos postulantes à Presidência para que, em curto prazo, seja apresentado ao povo brasileiro um projeto democrático que aglutine esperança no futuro do país", informou o PSDB na página do partido nas redes sociais. Baleia Rossi e Bruno Araújo estiveram presencialmente na reunião. Roberto Freire participou por videoconferência.

Atualmente, a senadora Simone Tebet (MDB) e o ex-governador João Doria (PSDB) pleiteiam a candidatura. Segundo a última pesquisa realizada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte), divulgada nesta terça-feira (10), Doria aparece em terceiro lugar na disputa, com 3,1%, e Simone Tebet em quinto, com 2,5%. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40,6% das intenções no cenário estimulado. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 32%.