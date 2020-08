PSDB quer expulsar deputado indicado para liderança da maioria Presidente do partido divulga nota dizendo que não concordou com a indicação de Celso Sabino para substituir aliado de Maia

Aguinaldo Ribeiro é líder da maioria na Câmara Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 17.12.2019

Em uma manobra que tem como pano de fundo o xadrez da sucessão no comando da Câmara, o PSDB decidiu que irá iniciar o processo de expulsão do deputado Celso Sabino (PSDB-PA).

O motivo é que foi protocolado ontem por alguns partidos requerimento para que o líder da Maioria na Casa, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), seja substituído por Celso Sabino (PSDB-PA). O requerimento, no entanto, não foi feito de acordo com as normas da Casa e tende a ser rejeitado por isso, mas foi recebido pela Secretaria-Geral da Mesa.

O requerimento é uma tentativa de deputados ligados a Arthur Lira (PP-AL) de tirar da liderança da maioria o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) aliado de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e não foi referendado pelo PSDB. Desde a aproximação do governo Bolsonaro com o centrão para formar uma base, o bloco do centro na Câmara rachou entre o mais governista, liderado informalmente por Lira, e o mais alinhado ao presidente Rodrigo Maia.

NOTA PSDB

Considerando os fatos noticiados ontem, pela imprensa nacional, de possível nomeação para liderança da maioria do deputado Celso Sabino (PSDB-PA);

Considerando a formalização, na data de hoje, do referido deputado para o cargo;

Considerando a posição política do PSDB em relação ao governo federal;

Considerando a postura do parlamentar, sem discussão e em dissonância com o partido, com as lideranças nacionais e de bancada, a respeito das repercussões e consequências de se deixar indicar para tal função dentro da Câmara Federal;

Comunicamos que, ainda na tarde de hoje, serão adotadas as medidas formais para submeter, conforme regras internas, a solicitação de expulsão do deputado Celso Sabino dos quadros do PSDB.

Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB.