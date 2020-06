Christina Lemos, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

PSL do RN quer expulsar deputado bolsonarista alvo do STF General Girão, envolvido no inquérito que apura atos antidemocráticos , não está autorizado a fazer qualquer tratativa em nome do partido

Na imagem, general Girão Reprodução Câmara dos Deputados

O presidente do PSL do Rio Grande do Norte, Daniel Sampaio, afirmou nesta quarta-feira (17) que solicitará abertura do processo de expulsão do deputado federal general Girão do partido.

Girão teve seu sigilo bancário quebrado ontem (16) por decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos. A decisão atinge, ainda, outros nove deputados federais e um senador.

Diante dos episódios, o PSL quer a expulsão do deputado bolsonarista alvo do STF.

“O PSL do RN encaminhará solicitação de abertura de processo de expulsão do filiado junto ao conselho de ética do partido por descumprimento das sanções impostas àqueles que se encontram suspensos pelo partido, que impedem a atuação partidária do filiado durante o período de suspensão, além de reincidir na prática de infidelidade partidária”, disse Sampaio em nota.

“A respeito da atuação partidária do deputado General Girão, com vistas as eleições municipais deste ano no Rio Grande do Norte, informamos que o mesmo não está autorizado a fazer qualquer tratativa em nome do PSL, especialmente em relação a acordos eleitorais com outras legendas, destacadamente o PRTB", acrescenta.

O presidente do PSL-RN disse também que Girão se encontra, neste momento, suspenso pelo partido, em decorrência de processo ético-disciplinar aberto em novembro de 2019, por desobediência ao estatuto do partido.