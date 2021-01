PT decide apoiar Rodrigo Pacheco à presidência do Senado Federal Bancada do partido se reuniu nesta segunda (11) e fechou apoio ao candidato do atual presidente, Davi Alcolumbre

A- A+

Na imagem, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) Marcos Oliveira/Agência Senado

A bancada do PT (Partido dos Trabalhadores) no Senado Federal decidiu, após reunião nesta segunda-feira (11), apoiar a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência da Casa.

Pacheco é o candidato do atual presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Em nota, a sigla elenca dois aspectos centrais do apoio: assegurar a função constitucional e institucional do Poder Legislativo, “em seu papel precípuo de atuação independente e harmônica em relação aos demais poderes constituídos” e propor agenda que contribua para a superação da crise sanitária e econômica que o país atravessa, “que perpassa esforço corrente para rejeitar iniciativas voltadas para o desmonte do Estado Democrático de Direito”.

A legenda afirma, também, que “tem bastante claro que a aliança com partidos dos quais divergimos politicamente, ideologicamente e ao longo do processo histórico se dá exclusivamente em torno da eleição da Mesa Diretora, não se estendendo a qualquer outro tipo de entendimento, muito menos às eleições presidenciais”.

“O PT continuará lutando, dentro e fora do parlamento, pela soberania nacional, contra as privatizações de empresas estratégicas ao desenvolvimento, contra a agenda neoliberal que compromete o presente e o futuro do país, em defesa dos direitos dos trabalhadores, pelo impeachment de Jair Bolsonaro e pelo resgate dos direitos políticos e cidadãos do ex-presidente Lula."