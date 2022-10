PT terá que remover propaganda que liga governo a aumento de violência contra a mulher A decisão provisória é da ministra do TSE Cármen Lúcia e exige a remoção do conteúdo no prazo de 24 horas PT terá que remover propaganda que liga governo ao aumento da violência contra a mulher

Ministra Cármen Lúcia, do TSE Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) acatou um pedido da coligação do presidente Jair Bolsonaro (PL) e mandou o PT excluir uma propaganda eleitoral que atribui ao atual governo o aumento de casos de violência contra a mulher. A decisão é da ministra Cármen Lúcia e dá 24 horas para que o conteúdo seja retirado do YouTube.

Na propaganda, o PT exibe manchetes de jornais e colunas opinativas para sustentar que é necessário mais investimento na área a fim de combater a violência contra a mulher. E liga Bolsonaro ao aumento dos casos de violência de gênero e estupro.

Na avaliação da ministra, o vídeo "tece críticas desabonadoras ao atual presidente da República, candidato à reeleição", o que configura conteúdo negativo. No entanto, por definição legal, o meio pode apenas ser usado para "promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações".

O vídeo publicado no Youtube, por meio de impulsionamento, veicula conteúdo negativo, divulgando mensagem que, independentemente de sua veracidade ou não, certamente não é benéfica ao candidato à reeleição. Cármen Lúcia, ministra do TSE

Na ação, a Coligação pelo Bem do Brasil alega que "a reprovável peça impulsionada ofende a honra e a imagem do representante com trechos como 'Violência contra mulher aumenta no Brasil por descaso do governo', promovendo graves ataques à candidatura adversária".

A decisão do TSE tem caráter liminar e pode ser revertida pelo plenário da Corte. O PT tem dois dias para apresentar defesa, e o MPE (Ministério Público Eleitoral) também foi intimado a se manifestar em um dia.