PT usa foto de 2018 em post sobre ato de Lula desta semana no RN Imagem usada como se fosse desta semana mostra o político em meio a multidão no Rio Grande do Sul na eleição passada

A mesma imagem foi usada em posts de 2018 e de 2022 em publicações do PT Redes sociais/Reprodução - 17.6.2022

Pelo Twitter, o perfil do PT de São Paulo postou uma foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tirada em 2018, durante um evento no Rio Grande do Sul, como se fosse de uma visita que o petista fez ao Rio Grande do Norte nesta semana. O fato foi notado por vários usuários da rede social e políticos de oposição ao partido.

A imagem, que mostra Lula em frente a uma multidão na pré-campanha presidencial passada, foi feita antes de o ex-presidente ser preso e levado à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O evento, à época, agendado previamente, reuniu caravanas de cidades de todo o estado. A concentração ocorreu em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre.

Já no Rio Grande do Norte, o evento foi comunicado com antecedência, mas reuniu menos pessoas. A foto de 2018 foi publicada no site do Instituto Lula e ainda está no ar. A publicação no Twitter do PT com a imagem de quatro anos atrás, apresentada como se fosse atual, saiu do ar.

"Essa noite de quinta-feira (16) Rio Grande do Norte em Natal, o povo potiguar confirmando a vitória de Lula e do povo brasileiro", descrevia a publicação, que estava com a foto tirada há anos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição para o cargo máximo do Executivo, publicou prints nas redes sociais com a imagem usada em dois momentos. "O partido mais corrupto do mundo mais uma vez tenta enganar o povo", escreveu o parlamentar na legenda.

A reportagem tenta contato com o diretório do PT em São Paulo, mas até o momento não obteve resposta.