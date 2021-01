PT vai apoiar Baleia Rossi para presidência da Câmara Bancada do partido se reuniu na tarde desta segunda-feira (4) para fechar apoio em candidato do bloco de Rodrigo Maia

Brasil | Plínio Aguiar, do R7, com Yuri Achcar, da Record TV

A- A+

Resumindo a Notícia PT decide apoiar Baleia Rossi à Presidência da Câmara

Bancada do partido se reuniu nesta segunda (4)

Baleia Rossi é o nome escolhido pelo bloco de Rodrigo Maia

Disputa será contra Arthur Lira, que tem apoio de Bolsonaro

Na imagem, deputado federal Baleia Rossi Luis Macedo/Agência Câmara

A bancada do PT (Partido dos Trabalhadores) decidiu, na tarde desta segunda-feira (4), apoiar a candidatura do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) para a Presidência da Câmara dos Deputados.

A informação foi confirmada ao R7 Planalto pelo líder do partido na Casa, deputado federal Ênio Verri (PR).

“A decisão do PT de antecipar, desde já, apoio à candidatura de Baleia Rossi como candidatura única do bloco vai no sentido de ampliarmos a força daquele movimento que pode derrotar o candidato de Bolsonaro”, afirmou o deputado federal Alexandre Padilha (SP).

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, a votação sobre o apoio ao nome de Baleia Rossi foi apertada. O candidato, escolhido pelo atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi aprovado por 27 petistas e reprovado por outros 23.

Baleia venceu a disputa interna contra Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). O partido de Aguinaldo, no entanto, dá sustentação ao deputado federal Arthur Lira (PP-AL), que recebe o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).