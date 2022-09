Puccinelli, Trad e Riedel estão tecnicamente empatados em MS Na disputa pelo Senado no estado, a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina lidera com folga, segundo Real Time Big Data Puccinelli, Trad e Riedel estão tecnicamente empatados em MS

Emerson Fonseca Fraga, do R7, em Brasília

Os candidatos ao Governo de MS Marquinhos Trad, André Puccinelli e Eduardo Riedel Redes Sociais/Reprodução e Gabriel Gabino/Divulgação - Montagem

A corrida para o Governo de Mato Grosso do Sul tem um triplo empate técnico em primeiro lugar entre André Puccinelli (MDB), Marquinhos Trad (PSD) e Eduardo Riedel (PSDB). Os dados são do levantamento feito pelo Instituto Real Time Big Data encomendado pela Record TV e divulgado nesta segunda-feira (5).

Os números que apontam o empate são da pesquisa estimulada, em que é apresentada uma lista de candidatos. Confira no gráfico abaixo:

Arte/R7 - 5.9.2022

Quando são considerados apenas os votos válidos, como é feito pela Justiça Eleitoral na apuração dos votos, Puccinelli sai na frente. Em segundo lugar, há empate técnico entre Trad, Riedel e Rose Modesto (União Brasil). Confira:

Arte/R7 - 5.9.2022

O levantamento ouviu 1.000 eleitores do estado nos dias 2 e 3 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo MS-08696/2022.













































































Na pesquisa espontânea, em que não é apresentada lista de candidatos aos eleitores, há empate técnico entre quatro candidatos: Puccinelli, Trad, Riedel e Rose Modesto. Veja os números:

Arte/R7 - 5.9.2022

Rejeição

Apesar de liderar alguns cenários, André Puccinelli (MDB) tem também a maior rejeição entre os candidatos ao Governo de Mato Grosso do Sul. Veja:

• André Pucclinelli (MDB): 49%

• Marquinhos Trad (PSD): 37%

• Capitão Contar (PRTB): 34%

• Eduardo Riedel (PSDB): 31%

• Rose Modesto (União Brasil): 29%

• Giselle Marques (PT): 28%

• Adonis Marcos (PSOL): 23%

• Magno de Souza (PCO): 21%

Senado

Na pesquisa estimulada para o Senado, a ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina (PP) lidera com folga. Veja no gráfico: