'Quando você ataca as instituições, ataca a democracia', diz Toffoli O presidente do STF afirmou que as instituições "estão funcionando com Congresso, Executivo, Judiciário e imprensa livre", mas é necessário atenção 'Quando você ataca as instituições, ataca a democracia', diz Toffoli

"Há limite para as manifestações", diz Toffoli Reprodução/Record TV

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, falou na manhã desta terça-feira (3), em entrevista à Rádio Gaúcha, sobre as manifestações em apoio ao governo Jair Bolsonaro (sem partido), marcadas para o próximo dia 15. Segundo ele, que disse respeitar a liberdade de expressão, há limite para as manifestações. "Você pode criticar uma produção de alguma instituição. O que não se pode defender é o ataque às instituições. Quando você ataca as instituições, você ataca a democracia", afirmou.

O presidente do Supremo ainda afirmou que não vê riscos à democracia no país. Para ele, as instituições "estão funcionando com Congresso, Executivo, Judiciário e imprensa livre", mas é necessário atenção. "A democracia hoje é um valor que ninguém abre mão, porque a outra opção é dramática. Temos que estar atentos, democracia é fruto da cultura, é algo construído. Tem que ser cultivada", afirmou Toffoli.

Ao ser questionado sobre seu posicionamento a respeito do vídeo compartilhado por Bolsonaro em seu WhatsApp que convocava os protestos para o dia 15, como revelou a jornalista do Estadão/Broadcast Político Vera Magalhães, Toffoli deixou claro que não falaria sobre o assunto e que sua posição já foi expressa em nota publicada no dia 26 passado, quando afirmou que "não existe democracia sem um Parlamento atuante, um Judiciário independente e um Executivo já legitimado pelo voto. O Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente".

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.