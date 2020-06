"Quanto melhor a comunicação, melhores estaremos", diz Bolsonaro

Bolsonaro cobrou a 'verdade na ponta da linha' Alan Santos/PR - 17.06.2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quarta-feira (17) que a melhora das comunicações no país se reflete na "verdade na ponta da linha" e, ao mesmo tempo, melhora a sociedade brasileira.

Bolsonaro deu posse hoje a Fabio Faria (PSD) como novo ministro das Comunicações.

"Temos responsabilidade com o destino dessa nação. [...] Tem que ter muita cabeça no lugar, muito apoio familiar, para levar adiante esse convite que ele [Fabio Faria] assumiu. Quanto melhores estiverem as comunicações, transmitindo a verdade na ponta da linha, melhor estaremos todos nós", disse.

Respeito à Constituição

Em meio a polêmicas com os demais poderes, Bolsonaro voltou a falar sobre a harmonia entre Executivo, Legislativo e Judiciário.

"Não tem momento como esse que vivemos no Brasil. Que pesem os pequenos percalços, de ter ao lado grande parte da população confiante em nosso trabalho. Cada poder, [...] com harmonia, independência, fazer valer os valores da democracia para que consigamos atingir os nossos objetivos", afirmou.

Para o presidente, a população brasileira "respira liberdade", mas cobrou respeito à democracia por todos, mesmo quando há discordância quanto ao que está na Constituição.

"Temos uma Constituição pela frente, que pese a alguns de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrá-la e respeitá-la para bem comum. [...] Tenho certeza que respeitando cada artigo da nossa Constituição, nós atingiremos o nosso objetivo para bem de todos", finalizou.