Quarentena: sem poder trabalhar e sem comida, pessoas em todo Brasil pedem socorro

Foram distribuídas mais de 20 mil cestas básicas em abril Divulgação

Somente três dos 15 programas sociais da Igreja Universal do Reino de Deus --

Unisocial-EVG, Anjos da Madrugada e Guardiões da Estrada -- distribuíram 20.525 cestas básicas a trabalhadores que estão sem renda, o que representa mais de 300 toneladas de alimentos, nos primeiros dias de abril, em todo o Brasil. Diariamente, chegam pedidos de socorro de pessoas que estão passando fome, mas impossibilitadas de trabalhar em decorrência das medidas de restrição baixadas por autoridades locais, contra o avanço da Covid-19.

A ajuda chega a essas famílias por intermédio de iniciativas da Igreja em todo o território nacional, junto a diferentes segmentos sociais, como moradores de rua, comunidades carentes, jovens, idosos, caminhoneiros, policiais, mulheres vítimas de violência, entre outros.

Ações acontecem em todo o país Divulgação

Com a permanência da quarentena e do fechamento de praticamente todos os estabelecimentos de comércio e serviço na maior parte do país, a crise econômica e social só se aprofunda. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre) estima que mais 5 milhões de brasileiros estarão desempregados até o mês de junho, aumentando para 17 milhões o número de pessoas sem trabalho no Brasil. A eles se somarão os 38 milhões de trabalhadores informais, que também estão impossibilitados de obter qualquer renda.

As famílias pedem ajuda por conta das restrições causadas pela pandemia Divulgação

Pedidos de socorro

O responsável pelo programa Unisocial-EVG, Leandro Zangarini, relata que as solicitações de ajuda das comunidades carentes têm aumentado muito. “Todos os dias recebemos, literalmente, pedidos de socorro através da central de atendimento, pelo número (11) 97682-1888”, explica. Apenas na última semana, a EVG amparou 46 mil pessoas.

Para Zangarini, “as dificuldades sempre existiram, mas muitos dependem de uma renda diária para levar o pão para casa. Como estão há dias sem poder trabalhar, têm a própria sobrevivência em risco. Basta andar pelas comunidades para perceber uma população mais preocupada, com medo do futuro”.

O auxílio chega por intermédio da igreja e atende a vários públicos Divulgação

Este é o caso do chefe de cozinha Rogério Brandão, morador de Florianópolis (SC). Ele procurou a Central de Atendimento da EVG pedindo ajuda, porque tinha “apenas uma garrafa de água na geladeira”.

“Devido a essa pandemia, fui demitido do emprego -- eu e mais 35 companheiros. Minha despensa está vazia. É uma situação muito triste”, relatou o chefe de cozinha.

Os pedidos de ajuda chegam diariamente Divulgação

Quem também procurou a EVG pedindo amparo, foi Maria de Fátima Rodrigues de Souza, de Trindade (GO).

“Estou vivendo um momento muito difícil, pois meu esposo está desempregado. Moramos de aluguel e, por causa dessa pandemia, ele não está conseguindo trabalho. Temos cinco filhos pequenos, com idades entre 1 e 13 anos”, explicou a dona de casa. “Estamos desesperados, sem poder dar a eles o que comer”.

Estes e outros inúmeros pedidos de ajuda foram atendidos graças aos donativos recebidos pela Igreja.

O auxílio só foi possível graças aos donativos recebidos pela igreja Divulgação

Como ajudar

Para ajudar a salvar vidas, procure um templo da Universal para doar alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza. Clique aqui para localizar o endereço mais próximo.

Se preferir, ligue para (11) 3573-3535, ou colabore pelo site Universal.org.

Além das cestas básicas, na primeira semana de abril, foram doados pela EVG:

● 29.389 refeições

● 4.492 litros de leite

● 33.022 copos de suco

● 10.071 garrafas d’água

● 36.257 kits de higiene pessoal

● 14.500 peças de roupa

● 1.181 pares de sapatos

● 5.438 conjuntos de máscara e luvas

● E fraldas, cobertores e botijões de gás.

Famílias que necessitem de ajuda humanitária urgente podem entrar em contato com (11) 97682-1888. Os pedidos serão atendidos na medida dos donativos recebidos.