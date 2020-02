Quarto avião com deportados dos EUA chega a Belo Horizonte

Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte Divulgação/BH Airport

O quarto avião com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou a Belo Horizonte, no aeroporto de Confins, na noite de sexta-feira (14). De acordo com informações da BH Airport, 40 adultos e 40 crianças e adolescentes, desembarcaram na capital mineira. As informações do site do jornal O Estado de S.Paulo.

É o terceiro voo neste ano e o quarto em menos de quatro meses a mandar de volta ao Brasil imigrantes brasileiros que tentaram entrar ilegalmente nos EUA pela fronteira com o México. Segundo o jornal, dessa vez ninguém chegou algemado, ao contrário do que ocorreu em viagens anteriores.

"Você é tratado igual a um cachorro. Me senti humilhado. Você fica embaixo de uma lona, com frio. Te dão um cobertor que é uma folha de alumínio", disse Breno Silva Coelho, de 33 anos, que foi tentar a sorte nos Estados Unidos com a mulher e o filho pequeno. A família é da cidade mineira de Ipatinga, no Vale do Rio Doce. "Adultos aguentam, mas essa situação, para crianças, é uma covardia. Não volto lá nem se o Trump me buscar", afirmou ao jornal.

No primeiro voo, em 26 de outubro de 2019, chegaram 70 pessoas, no segundo, em 24 de janeiro de 2020, 50, no terceiro, em 7 de fevereiro, 130. As deportações atuais fazem parte de novo entendimento entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, que facilita o procedimento de saída daquele país de imigrantes ilegais.

Antes do voo de 26 de outubro do ano passado, outra deportação de número mais elevado de imigrantes brasileiros detidos nos EUA só havia ocorrido em 28 de janeiro de 2004, quando 278 pessoas detidas no presídio de Florence, no Arizona, desembarcaram no aeroporto de Confins.