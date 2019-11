Quase 70% dos posts no Twitter são desfavoráveis a Lula Levantamento feito pela revista Veja indicou que, do total de postagens, 30,8% delas foram a favor do petista. A análise foi feita entre sexta (8) e segunda-feira (11) Lula solto

Desde a soltura de Lula, a maioria das postagens no Twitter foi desfavorável ao petista THIAGO BERNARDES/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Um levantamento obtido com exclusividade pela Veja revelou que 69,2% dos comentários no Twitter desde a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram desfavoráveis ao petista e, 30,8% deles, a favor dele. A revista Veja pediu à Sprinklr, que detém uma plataforma de gestão de canais digitais, uma análise das postagens virtuais sobre Lula.

De 10h de sexta-feira (8) até 10h desta segunda-feira (11), foram contabilizados 2,6 milhões de posts. Em relação ao alcance, que mensura quantas vezes os perfis no Twitter tiveram contato com posts sobre Lula, o número foi maior que 12 bilhões de vezes.

O ex-presidente Lula deixou a prisão em Curitiba após 580 dias de detenção na Superintendência da Polícia Federal. Ele foi beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar os presos enquanto o processo não for encerrado nos tribunais.

Lula deixou a carceragem na sexta (8) e, no sábado (9), fez um discurso para a militância na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, reduto eleitoral do petista.