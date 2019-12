Quatro são presos suspeitos de assassinar indígena no Maranhão Operação da Força Tática juntamente com a Rádio Patrulha, do 34º Batalhão de PM de Amarante, cercou o esconderijo onde estavam os suspeitos Dois são presos suspeitos de assassinar indígena no Maranhão

Indígenas protestaram após atentado na semana passada Divulgação

Uma operação realizada na tarde deste sábado (14) prendeu quatro suspeitos pelo assassinato do indígena Erisvan Soares Guajajara e Roberto do Nascimento Silva. Os dois corpos foram encontrados na sexta-feira (13) na TI Araiboia, no município de Amarante, no Maranhão.

De acordo com a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), a operação da Força Tática juntamente com a Radio Patrulha, do 34º Batalhão de Polícia Militar de Amarante, cercou o esconderijo, por volta de 13h, e conduziram os suspeitos para o plantão de Imperatriz, cidade próxima.

Leia mais: Ataque no Maranhão mata 2 índios; Moro fala em enviar Força Nacional

A morte deste indígena se soma a outras duas que ocorreram na semana passada. No último dia 7, dois índios da etnia Guajajara morreram após um atentado a lideranças indígenas em local entre as aldeias Boa Vista e El Betel.

“Todas as pessoas que não gostam de nós estão se sentindo autorizadas a matar porque sabem que a impunidade impera”, escreveu a líder indígena Sônia Guajajara em sua conta no Instagram.