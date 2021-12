Queda de árvore interdita três lojas na 414 Sul neste sábado

A- A+

Três lojas foram atingidas pela árvore na 414 Sul Hebert Brito

Uma árvore de grande porte caiu atingindo três lojas na quadra 414 da Asa Sul (DF), na madrugada deste sábado (4). A expectativa é que a retirada total dos troncos feita pela Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) seja concluída em até três dias. A árvore estava com problemas na raiz.

De acordo com informações do CBMDF (Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal), que foi acionado ainda pela manhã para fazer o isolamento do local, ninguém se feriu.

Com o estebelecimento fechado, Hebert Brito, dono de uma das lojas atingidas pela árvore, estima um prejuízo em torno de R$ 20 mil. Segundo ele, a solução é atender agora as demandas no delivery até que o funcionamento volte ao normal.

"Como moro aqui em frente à loja, eu escutei o barulho quando tudo aconteceu, por volta das 2h30 da madrugada. Só mais tarde, eu vi o estrago. Já sofremos tanto com essa pandemia. Agora, que as coisas estavam normalizando no comércio, acontece isso", lamentou o dono da Mordidela Food.

O empresário conta que já havia solicitado há 30 dias a remoção da árvore, mas nada foi feito. "Como não tomaram nenhuma providência, vou entrar com uma ação contra a Novacap e o GDF [Governo do Distrito Federal]", disse.

A Novacap informou ao R7 que a raiz da árvore que caiu estava podre e infestada com Brocas, um inseto que entra pelo tronco e ataca raízes. "Ele não é detectável e só é possível identificar seu ataque em árvores, infelizmente, após a queda delas", informa trecho da nota.