Queda de raio deixa um morto e 14 pessoas feridas em Gravataí (RS) Fenômeno aconteceu por volta das 10h no local onde acontecia um jogo amistoso entre times da cidade. Uma das vítimas é uma criança de 8 anos

Queda de raio deixou um morto e 14 feridos Pixabay

A queda de um raio em um campo de futebol na manhã de deste domingo (27) causou a morte de um homem e deixou 14 pessoas feridas em Gravataí (RS).

O fenômeno aconteceu por volta das 10h no local onde acontecia um jogo amistoso entre times da cidade no bairro Rincão da Madalena, informou a Polícia Militar da cidade. As vítimas, entre elas uma criança de oito anos, foram socorridas e levadas para o Hospital Dom João Becker.

Segundo a assessoria de imprensa do Hospital, cinco pessoas permanecem internadas em estado estável, três estão em observação, um paciente está em estado instável e cinco, dentre eles a criança, foram atendidos e liberados.

A vítima fatal foi identificada como Valdenir Massaia, de 27 anos, que atuava como zagueiro de um dos times.