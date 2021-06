Queiroga afirma que todos os adultos terão 1ª dose até setembro Ministro promete intensificar testagem e concluir ainda neste ano imunização do país

Do R7

Queiroga espera testar 20 milhões de brasileiros por mês Walterson Rosa/MS - 12.06.2021

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acredita que, no ritmo atual da campanha de vacinação, toda a população vacinável do país terá tomado a primeira dose de vacinas contra a covid-19 até setembro.

"Pelas 600 milhões de doses que já dispomos é possível antever também que tenhamos a população brasileira acima de 18 anos vacinada até o fim do ano de 2021."

Ele citou que a meta, diante da falta de vacinas no mundo, mostra a força da campanha nacional de imunização.

Queiroga declarou em seu discurso inicial que acredita que a partir de setembro o país estará numa situação mais favorável em relação à pandemia. Para isso, disse que, além da aceleração na vacinação, será ampliada a testagem dos brasileiros. "Nosso objetivo é testar até 20 milhões de brasileiros todos os meses, sendo um milhão e 800 mil testes na atenção primária e os outros no setor público."

Queiroga participa nesta segunda-feira (21) de uma audiência pública no Senado, na comissão temporária que debate ações do governo no combate à covid-19.

No dia 13 de junho, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou que anteciparia a imunização dos moradores paulistas e daria ao menos a primeira dose até setembro, assim como faz agora Queiroga.

Na ocasião, o ministro da Saúde comentou no tuíte de Doria que ele só fazia o anúncio graças às vacinas distribuídas por sua pasta.