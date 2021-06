Queiroga agradece a Johnson por corte de 25% no custo das vacinas Ministro da Saúde disse que chegada da vacina que garante imunização em dose única é “dose de esperança ao povo brasileiro” Queiroga agradece a Johnson por corte de 25% no custo das vacinas

Brasil contratou 38 milhões de doses da Johnson Adriano Machado/Reuters - 08.06.2021

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou nesta terça-feira (22) a chegada de 1,5 milhão de imunizantes da Johnson & Johnson contra a covid-19 e agradeceu ao laboratório por reduzir o custo final do imunizante para o Brasil.

"Agradeço a Janssen com os esforços que culminaram inclusive com a questão do custo-efetividade que resultou numa redução de 25% no valor final. Uma economia de R$ 480 milhões”, afirmou o ministro.

O lote da vacina que garante a imunização em uma única dose Janssen é o primeiro de contrato firmado pelo governo federal com o laboratório para o fornecimento de 38 milhões de doses. "A vantagem de ser dose única conseguimos avançar no nosso programa de imunização", pontuou o ministro.

Queiroga reafirmou ainda que o Brasil atingiu a meta de vacinar 40% da população brasileira acima de 18 anos imunizada com a primeira dose. Ele também garantiu a imunização de todos os adultos com ao menos uma dose até setembro.

Segundo Queiroga, o lote representa “doses de esperança para o povo brasileiro” e mostra o empenho do governo federal. “Demonstra o acerto da política diversificada para ampliar o acesso da população a vacinação. O Brasil já distribuiu mais de 123 milhões de doses de vacina com a sua população e é um dos cinco países que mais doses de vacina distribui com os seus cidadãos.