Queiroga anuncia distribuição de 28,2 milhões de testes de Covid-19 

Queiroga usou as redes sociais neste sábado (8) para fazer o anúncio Valter Campanato/Agência Brasil - 05.01.2022

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou, neste sábado (8), que o ministério vai distribuir 28,2 milhões de testes rápidos de antígeno para detecção da Covid-19 em janeiro. Por meio das redes sociais, o ministro afirmou que cerca de 13 milhões serão enviados a estados e municípios nas próximas duas semanas.

"É importante que os Estados e municípios se engajem nessa estratégia de testagem, adquirindo mais testes, aplicando-os corretamente e enviando tempestivamente os resultados ao @minsaude", disse em postagem no Twitter.

O @minsaude vai distribuir mais 28,2 mi de testes rápidos de antígeno para detecção da COVID-19 ainda em janeiro. Nas próximas duas semanas serão 13 milhões.



Desde setembro, distribuímos 31,6 mi de testes rápidos para os Estados e municípios. Todos os pedidos estão atendidos. — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) January 8, 2022

A meta inicial do Ministério da Saúde era aplicar mensalmente até 26 milhões de testes rápidos da Covid-19. Mas, por meio das redes sociais, Queiroga afirmou que a pasta enviou um total de 31,6 milhões de testes rápidos para os estados e municípios desde setembro do ano passado.

Aumento da procura e escassez

A explosão de casos de Covid-19 e da síndrome gripal em algumas regiões do Brasil fez crescer a procura por testes rápidos. De acordo com um levantamento feito pela Rede Dasa, que reúne mais de 900 laboratórios no país, a procura por testes RT-PCR registrou crescimento de 53,4% durante esta semana.

Em muitos casos, os chamados testes rápidos de antígeno — muitos realizados em farmácias — têm sido a solução encontrada por quem deseja saber se os sintomas estão associados à infecção pelo coronavírus.

A procura foi intensificada após as festas de fim de ano, que mudaram o panorama da infecção no país e levaram ao aumento no número de casos com a nova variante do vírus, a Ômicron, que se tornou predominante.

Dados da Rede Dasa mostram que o número de exames com resultado positivo para detecção de Covid-19 realizados no país teve um aumento de 114% na maior rede privada de laboratórios de análise do Brasil na semana entre os dias 29 de dezembro de 2021 e 5 de janeiro de 2022, em comparação com a semana anterior.

Com o aumento dos casos de Covid-19 no país, as farmácias começam a temer pela falta de material para testes rápidos.