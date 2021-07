Queiroga aplica vacina contra covid-19 no senador Flavio Bolsonaro

Acabo de me vacinar contra a covid.

O Ministro @mqueiroga2 me vacinou com a AstraZeneca/Fiocruz, produzida no Rio de Janeiro, eficaz e bem mais barata que a de outros fabricantes.

Obrigado ao “negacionista” @jairbolsonaro por garantir a vacina nos braços de todos os brasileiros! pic.twitter.com/HA3EwIqCsV