Queiroga: Conitec vai decidir sobre protocolo de tratamento hospitalar

A- A+

Em depoimento à CPI, ministro voltou a reforçar o compromisso de vacinar toda a população adulta até o fim do ano Jefferson Rudy/Agência Senado - 08.06.2021

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , anunciou que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), órgão responsável por analisar protocolos de tratamentos, irá decidir nesta quinta-feira (10, sobre as recomendações para o tratamento hospitalar da covid-19. No mês passado, a comissão técnica havia decidido por não recomendar o uso de medicamentos como a cloroquina, sem eficácia comprovada, para o tratamento da doença no Brasil.

Durante depoimento à CPI da Covid na tarde desta terça-feira (8), Queiroga defendeu a vacinação contra a covid-19 como saída para a crise sanitária causada pelo novo coronavírus . Apesar de incertezas sobre a importação de imunizantes, o ministro voltou a reforçar o compromisso de vacinar toda a população brasileira adulta até o fim do ano.

"A partir do terceiro trimestre, a partir do mês de julho, está (no calendário do ministério) o número de vacinas para o período porque não temos a certeza total das entregas, mas são 662,5 milhões de doses de vacinas contratualizadas pelo Ministério da Saúde", afirmou Queiroga.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.