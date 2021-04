Queiroga diz estar preocupado com falta de 2ª dose da CoronaVac Ministro da Saúde diz que demora na chegada de insumos ao Butantan tem prejudicado pessoas que já tiveram 1ª aplicação

Brasil | Do R7

Queiroga admite precipitação em orientação da pasta Ailton de Freitas/MS - 24.04.2021

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira (26) em audiência virtual com senadores que está preocupado com o atraso na entrega de doses da CoronaVac, feita pelo instituto Butantan. A demora, segundo ele, está afetando a segunda aplicação em pessoas que já foram vacinadas.

Queiroga afirma que após a liberação das segundas doses para apressar a fila de vacinações do país, em março, inúmeros municípios acabaram chegando na data estabelecida para a segunda imunização contra a covid-19 sem ter as vacinas do Butantan.

"Tem nos causado certa preocupação a CoronaVac, a segunda dose. Se os senhores se lembram, há cerca de um mês se liberou as segundas doses para que se aplicassem [na primeira dose de outras pessoas da fila] e, agora, em face de retardo de insumo vindo da China para o Butantan, há uma dificuldade com essa segunda dose", explicou o ministro.

Até o dia 21 de março, Estados e municípios tinham como orientação do Ministério da Saúde estocar as segundas doses da CoronaVac. A partir de então, foi pedido que eles abrissem mão do armazenamento em função da chegada, considerada certa, de novos imunizantes na campana nacional contra a covid-19.

Queiroga citou o caso de João Pessoa, na Paraíba, seu Estado natal, no qual, por falta de frascos do imunizante, algumas pessoas que tomaram a primeira dose entraram na Justiça para conseguir a segunda. "A judicialização certamente não é a saída", comentou o ministro, que afirmou esperar que a entrega de vacinas se regularize nos próximos meses em prol da campanha nacional.