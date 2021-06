Queiroga e Doria se alfinetam após anúncio de SP: 'Quanto recalque' Doria alfinetou Ministro da Saúde depois dele atribuir antecipação do calendário em São Paulo a envio de doses pelo governo

Brasil | Do R7

A- A+

Doria e Queiroga já tinham trocado farpas sobre entregas do Ministério da Saúde Motagem/ Governo de São Paulo e Agência Senado

O governador de São Paulo, João Doria, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, trocaram farpas no Twitter após o anúncio de antecipação do calendário de vacinação contra a covid-19 em São Paulo neste domingo (13). O artrito surgiu depois que o ministro respondeu à publicação de Doria sobre o novo cronograma, pontuando que o calendário seria cumprido com doses enviadas pelo governo federal.

"Quanto recalque, Ministro. Bom domingo e uma ótima semana. Por aqui, vacinando". respondeu o governador.

Quanto recalque, Ministro. Bom domingo e uma ótima semana. Por aqui, vacinando. #Acelera — João Doria (@jdoriajr) June 13, 2021

Pouco antes, em coletiva de imprensa, Doria voltou a antecipar o cronograma de vacinação no estado em 30 dias. Segundo a gestão, toda a população adulta será vacinada com a primeira dose pelo menos até setembro.

O governador pontuou, entretanto, que a antecipação dependia das doses já compradas pelo governo Bolsonaro e previstas para o segundo semestre de 2021.

Essa não é a primeira rusga entre Doria e Queiroga. Eles já criticaram um ao outro anteriormente, em março, depois que o governo paulista afirmou não ter recebido medicamentos do kit intubação da gestão federal.

Há uma semana, os dois voltaram a discutir depois de Doria afirmar que São Paulo não tinha recebido nenhuma dose de vacina no feriado de Corpus Christi.