Queiroga toma dose de reforço em evento para incentivar vacinação

Brasil | Isabella Macedo, do R7, em Brasília

A- A+

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi vacinado com a dose de reforço neste sábado (20) YouTube/Reprodução

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi vacinado neste sábado (20) com a dose de reforço contra a Covid-19. Queiroga participou da abertura da campanha Mega Vacinação, no Rio de Janeiro (RJ), para incentivar a população do país a completar o esquema de imunização contra a doença.

Para Queiroga, o Brasil está se tornando um exportador de vacinas. “Nós temos a Fundação Oswaldo Cruz já produzindo vacina com IFA nacional. A nossa expectativa é de um potencial de produção de até 40 milhões de doses todos os meses. Ou seja, nós temos uma potencialidade de produzir próximo de 500 milhões de vacinas [por ano] na Fundação Oswaldo Cruz. Com isso, o Brasil passará de um país importador de vacinas para um país que exporta vacinas, ajudando países vizinhos da América Latina e nossos irmãos da África de língua portuguesa”, disse o ministro.

Campanha Mega Vacinação

O mutirão ocorre simultaneamente em seis capitais: Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), Manaus (AM), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Segundo o ministro, o país ainda tem um estoque imediato de aproximadamente 130 milhões de doses contra a doença.

Com o slogan "Proteção pela metade não é proteção", a campanha vai até 26 de novembro e tem como objetivo alcançar os mais de 21 milhões de pessoas que estão com a segunda dose atrasada, além das que já podem tomar a dose de reforço contra o coronavírus.

Até a próxima sexta-feira, as salas de vacina de outros estados e municípios também poderão funcionar em horário estendido, cabendo a cada gestor local definir se haverá a ampliação do serviço.

A campanha também pretende aplicar as doses de reforço nas pessoas que já completaram o esquema vacinal há pelo menos cinco meses. Atualmente, 9,3 milhões de brasileiros estão aptos a tomar esse complemento, calcula a Pasta.

De forma excepcional, postos estarão abertos das 9 às 17 horas neste sábado (20) nas cidades participantes. Confira os seis principais pontos e os endereços abaixo:

Brasília (DF)

Feira dos Importados, SIA trecho 7, SIA (Setor de Indústria e Abastecimento)

Curitiba (PR)

Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho, rua 24 de Maio, 816, praça Ouvidor Pardinho, Rebouças

Manaus (AM)

Sambódromo, avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

Rio de Janeiro (RJ)

Cidade das Artes, avenida das Américas, 5.300, Barra da Tijuca

Salvador (BA)

Arena Fonte Nova, ladeira da Fonte das Pedras, s/nº, Nazaré

São Paulo (SP)

UBS Jardim Colombo, rua Frei Bonifácio Dux, 40