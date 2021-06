Queiroga troca farpas com Doria sobre vacinas: 'Pare de palanque' Ministro da Saúde e governador de São Paulo discutiram na noite da última quinta-feira (3) em relação a doses da Pfizer

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, ministro Marcelo Queiroga (Saúde) REUTERS/Ueslei Marcelino-11/05/2021

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, trocou farpas na noite desta quinta-feira (3) com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sobre a distribuição de doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer.

O Ministério da Saúde recebeu, entre terça-feira (1º) e quarta-feira (2), 936 mil doses do imunizante. Doria afirmou, contudo, que o Estado de São Paulo “surpreendentemente não recebeu nenhuma dose”.

“A resposta do Ministério da Saúde é que hoje (quinta-feira) é feriado. Pelo visto, para o governo federal, vidas não importam”, acrescentou.

Na imagem, governador João Doria (São Paulo) Governo do Estado de São Paulo - 20.05.2021

“Senhor governador, antes de emitir esse tipo de comunicado, informe-se com seu secretário de saúde como funciona a tripartite. Daí, conversamos. Pare de palanque. Precisamos unir o Brasil”, respondeu Queiroga.

Doria retrucou o ministro da Saúde com o número de 2 mil mortes por covid-19 registradas na ocasião. “É uma vergonha o senhor achar normal guardar vacina na prateleira porque é feriado. Tripartite para mim é vacina no braço. Somos servidores públicos. Temos a missão de vacinar os brasileiros com urgência”, completou.