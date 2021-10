Queiroga volta a defender fim da obrigatoriedade da máscara

A- A+

Ministro defende que equipamento de proteção só seja utilizado em ambientes com aglomeração Joedson Alves/EFE - 24.03.2021

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reiterou nesta quarta-feira (6) a defesa do fim da obrigatoriedade do uso de máscara como forma de proteção contra a Covid-19. De acordo com ele, com o avanço da vacinação no país, a utilização de máscara deve ser facultativa e apenas nos lugares em que haja concentração de pessoas.

Para o ministro, a atual legislação que prevê a obrigatoriedade do uso de máscara é pouco efetiva. Queiroga, no entanto, não informou quando o governo deve divulgar um parecer técnico recomendando o término da imposição. Segundo ele, “a ideia é fazer isso de forma gradual”.

“Essas questões estão sendo tratadas pela área técnica e, logo que tenhamos uma posição, nós vamos informar à população do Brasil”, disse Queiroga, na noite desta quarta-feira (6).

O ministro pediu que estados e municípios não tentem se antecipar ao governo federal, por mais que cada ente federativo tenha um momento epidemiológico diferente. Para Queiroga, é importante que todos aguardem a recomendação da Saúde para desobrigar o uso de máscara.

“Todos nós ficamos muito ansiosos com essa questão da pandemia. Vamos trabalhar para trazer mais tranquilidade sanitária ao país. Eu tenho conversado bastante com o presidente Jair Bolsonaro, e ele tem nos dado muito apoio para que nós possamos realizar as políticas públicas do interesse da sociedade. A gente está vivendo um momento melhor e vamos continuar trabalhando juntos”, destacou.