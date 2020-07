Queiroz deixa penintenciária no RJ para cumprir prisão domiciliar Por decisão do STJ, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) cumprirá prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica

Fabrício Queiroz e a esposa terão que usar tornozeleiras eletrônicas Reprodução/ Record Tv Minas

A Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro) confirmou, em nota, que Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste da cidade — unidade prisional em que cumpria prisão preventiva — na noite desta sexta-feira (10).

De acordo com a pasta, Queiroz deixou a penitenciária com a tornozeleira eletrônica e cumprirá pena em prisão domiciliar. O uso do equipamento havia sido determinado por decisão judicial.

A Seap esclarece ainda que aguarda o comparecimento da esposa de Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar — que está foragida —, na Coordenação de Patronato Magarinos Torres para a colocação da tornozeleira eletrônica.

Suspeito de praticar obstrução da Justiça durante o processo que apura a existência de “rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, Fabrício Queiroz foi preso no dia 18 de junho em uma casa na cidade de Atibaia (SP), imóvel registrado em nome do escritório do advogado Frederic Wassef.

A decisão de converter a prisão preventiva em domiciliar havia sido tomada pelo presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), João Otávio de Noronha, na última quinta-feira (9). A determinação inclui a mulher de Fabrício.