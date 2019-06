'Quem manda sou eu' diz Bolsonaro sobre demarcações de terras Presidente criticou o Ibama, afirmando que o órgão iria "parar de atrapalhar quem quer produzir", após publicar MP que reverte decisão do Congresso 'Quem demarca terra indígena sou eu, quem manda sou eu', diz Bolsonaro

Nova medida provisória do governo repassa Funai para o Ministério da Agricultura Pedro Ladeira- FolhaPress

O presidente Jair Bolsonaro comentou hoje o envio de MP (medida provisória) que reverte decisão do Congresso Nacional e transfere da Funai para o Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas.

Segundo ele, quem define a demarcação de terras é o presidente, e não um ministro. "Quem demarca terra indígena sou eu, não é ministro. Quem manda sou eu nessa questão entre tantas outras. Eu que sou presidente, que assumo ônus e bônus", afirmou.

Ele acrescentou que respeita o Congresso e que havia combinado com o ministro Onyx Lorenzoni que a questão poderia ficar na Funai se houvesse consenso entre os líderes. "O que acertei com Onyx na questão da Funai foi que, se houvesse acordo entre a cúpula da Câmara, partidos, retornaríamos para lá", afirmou.

O presidente criticou o Ibama e disse que o órgão vai parar de "atrapalhar quem quer produzir".

Bolsonaro sinalizou, ainda, que pretende se articular em relação ao decreto das armas, derrubado pelo Senado e que ainda será analisado pela Câmara dos Deputados. "Assim como deputados e senadores me procuram para vetar artigos aprovados, eu procuro também deputados e senadores para fazer valer também aquilo que eu acho que está certo. Vou agora entrar em contato com os homens do campo", disse, em referência à bancada ruralista.

