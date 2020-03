Quem são as autoridades diagnosticadas com coronavírus no Brasil Parte dos parlamentares e ministros infectados estavam na comitiva do presidente Jair Bolsonaro que viajou aos Estados Unidos coronavírus

General Heleno é uma das autoridades do governo federal a contrair coronavírus Adriano Machado/Reuters - 4.12.2018

Autoridades do governo federal e do Congresso estão entre as milhares de pessoas infectadas com coronavírus no Brasil.

Segundo o Ministério da Saúde, até a noite desta segunda-feira (23), o país tinha registrado 1.891 casos de infecção — 34 pessoas morreram por covid-19, a doença causada pelo vírus.

Entre as autoridades infectadas estão Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional.

Parte das autoridades infectadas estavam na comitiva do presidente Jair Bolsonaro que viajou aos Estados Unidos, no início do mês.

Ao todo, 23 pessoas que fizeram parte do grupo testaram positivo para o vírus, entre elas o próprio Heleno, o assessor da Presidência Filipe G. Martins e o deputado federal Daniel Freitas — outros integrantes da comitiva são empresários e representantes da indústria.

Na noite desta segunda, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o médico David Uip também foi diagnosticado com a covid-19. O infectologista lidera o grupo do governo que combate a pandemia no Estado de São Paulo.

Autoridades diagnosticadas com coronavírus:

• Allan Séllos - Chefe do Cerimonial do Itamaraty

• Augusto Heleno - Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, testou positivo para coronavírus Samuel Figueira/ TCU 26.02.2019

• Bento Albuquerque - Ministro de Minas e Energia

• Coronel Suarez - Diretor do Departamento de Segurança Presidencial

• Carlos França - Chefe do Cerimonial do Palácio do Planalto

• Cesinha de Madureira - Deputado federal (PSD-SP)

• Daniel Freitas - Deputado Federal (PSL)

• David Uip - Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo

• Davi Alcolumbre - Presidente do Senado (DEM-AP)

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre também foi diagnosticado com coronavírus Waldemir Barreto/Agência Senado

• Eliéser Girão - Deputado Federal (PSL-RN)

• Fabio Wajngarten - Secretário de Comunicação da Presidência da República

• Filipe G. Martins - Assessor Especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais.

• Izolda Cela - Vice-governadora do Estado do Ceará

• Luis Tibé - Deputado federal (Avante-MG)

• Major Cid - Ajudante de Ordens do Palácio do Planalto

• Marcos Troyjo - Secretaria Especial de Comércio Exterior

• Nelsinho Trad - Senador (PSD-MS)

• Prisco Bezerra - Senador (PDT-CE)

• Roberto Cláudio - Prefeito de Fortaleza

• Samy Liberman - secretário especial adjunto de Comunicação Social

• Sérgio Segovia, presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção à Exportação).

