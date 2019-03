"Quero conversar e saber por que Maia está saindo", diz Bolsonaro Presidente comparou Maia a namorada que vai embora no Chile e sinalizou que pretende convencê-lo a ficar na articulação da Previdência "Quero conversar e saber porque Maia está saindo", diz Bolsonaro

Bolsonaro está no Chile enquanto Maia diz que sairá da Previdência Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (23) no Chile, que quer conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando voltar ao Brasil, para entender por que ele quer deixar a articulação da reforma da Previdência. Maia disse nessa sexta que pautará e apoiará a reforma, mas não irá mais convencer os deputados sobre a importância do texto .

— Quero saber o motivo que ele está saindo, é lógico [que irei conversar com ele]. Estou sempre aberto ao diálogo. Estou fora do Brasil e quero saber qual o motivo. Eu não dei motivo para ele sair.

Ao ser questionado em como convecer Maia a reassumir a articulação, Bolsonaro fez uma analogia a um relacionamento amoroso em crise.

— Só conversando. Você nunca teve uma namorada? E quando ela quis ir embora você não conversou? Estou a disposição do Rodrigo Maia para conversar com ele.