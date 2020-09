Do R7

"Quero pacificar e ouvir a todos no MEC", diz Milton Ribeiro Ministro da Educação participa de reunião no Congresso e diz que MEC prepara protocolo de biossegurança para a volta às aulas presenciais Milton Ribeiro

Ministro Milton Ribeiro em reunião no Congresso Isac Nóbrega/PR - 16.07.2020

O ministro da Educação participa nesta quinta-feira (17) de uma reunião comissão mista do Congresso Nacional que fiscaliza as ações do governo federal referentes à pandemia de coronavírus.

O ministro começou sua apresentação rebatendo críticas sobre sua atuação à frente do MEC:

"Quanto às críticas sobre a minha falta de posicionamento, prefiro ter um perfil mais low profile em relação à mídia, mas gostaria de apresentar um resultado à sociedade," disse. "Quero pacificar, ouvir a todos, não quero que o MEC viva em um embate, estou aberto a ouvir as opiniões contrárias sempre, respeitando o projeto inicial que fez a vitória e eleição do presidente Bolsonaro", completou.

"Sou conservador, mas quero dar oportunidade para pessoas que tenham uma visão diferente de serem ouvidas."

Milton Ribeiro foi chamado para falar sobre as estratégias para o retorno às aulas presenciais e sobre a implantação do novo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) a partir de 2021. A audiência pública foi solicitada pelo deputado João Campos (PSB-PE).

"Pesquisamos a situação de vários países e vemos que temos as mesmas dúvidas e preocupações de diversos paises e ninguém tem uma resposta definitiva sobre covid e retorno às aulas", disse Ribeiro.

Segundo Ribeiro, o MEC tomou algumas iniciativas com relação às universidades federais e institutos, "fizemos paineis que são atualizados com o detalhamento e transparência do acompanhamento que estamos fazendo", explicou.

O ministro destacou o envio de R$ 250 milhões, recurso que será enviado direto para escolas para a compra de suprimentos de higiene e desinfecção de ambientes.

"Estamos elaborando um protocolo de biossegurança para as escolas de educação básica, com apoio do Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) e Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação)", afirmou.