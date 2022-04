Quiz Brasília: veja fotos de monumentos e descubra quais são

Brasil | Karla Beatryz, Kelly Almeida e Luciene Costa, do R7

A- A+

Esplanada dos Ministérios Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

Brasília completa 62 anos neste 21 de abril de 2022. A capital nasceu do sonho de Juscelino Kubitschek de uma cidade planejada e estruturada, criada para abrigar a capital do país no Planalto Central, como previa a Constituição de 1946. Erguida ao longo de três anos, a capital logo deu vida a um projeto arquitetônico ousado e inovador. Os traços modernistas de Lucio Costa e Oscar Niemeyer ganharam destaque mundo afora. Não à toa, foi inscrita pela Unesco como Patrimônio Mundial em dezembro de 1987.

A cidade de traços planejados e arquitetura reconhecida mundialmente virou referência em imagens. Com cantinhos verdadeiramente "instagramáveis", a capital tem monumentos, prédios e pontos turísticos que viraram marca registrada de Brasília. O R7 preparou uma seleção de fotos para você descobrir onde foram tiradas. Veja a sequência e tente reconhecer os monumentos por ângulos específicos.

















































































































