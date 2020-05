R7 transmite live do IEJA sobre impactos da covid-19 nas eleições A live irá contar com a presença do ministro do STF Luís Roberto Barroso e o vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG)

O Portal R7 irá transmitir nesta sexta-feira (1º) uma live (transmissão ao vivo) do IEJA (Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados) sobre o impacto da covid-19 nas eleições de 2020.

A live irá contar com a presença do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso e o vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG).

Os palestrantes serão mediados pela presidente do Ieja, Fabiane Oliveira, o desembargador do TRE/DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) Telson Luís Cavalcante Ferreira e pelo advogado e ex-secretário geral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Carlos Eduardo Frazão.

O grupo irá discutir os impactos do novo coronavírus no processo eleitoral. O encontro será a partir das 16h, com transmissão pelo Portal R7.