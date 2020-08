'Rachadinha da Globo' repercute na internet e Bolsonaro comenta

Doleiro diz que entregava dinheiro na sede da Globo Reprodução

A hashtag #RachadinhadaGlobo se tornou a mais citada no Twitter depois da divulgação, feita pela revista Veja, de parte da delação do doleiro dos doleiros Dario Messer, segundo a qual ele teria repassado "de duas a três vezes por mês quantias que oscilavam entre US$ 50 mil e US$ 300 mil" aos executivos da emissora.

Mesmo sem utilizar a hashtag, o presidente Jair Bolsonaro ajudou a propagar a informação ao publicar um tuíte sobre o assunto em sua rede social, que reproduz uma matéria do portal R7. Na postagem, ele fez as contas e concluiu que Messer pode ter entregue uma fortuna astronômica à emissora de TV: "R$ 1,75 bilhão é o valor que pode ter sido repassado, em dinheiro vivo à família Marinho da Globo, segundo o doleiro Dario Messer", disse Bolsoanro.

30 anos = 360 meses

3 X por mês = 1080 vezes

1080 x U$ 300 mil

U$ 324.000.000,00

U$ 1,00 = R$ 5,42



R$ 1,75 bilhão...

é o valor que pode ter sido repassado, em dinheiro vivo à família Marinho da Globo, segundo o doleiro Dario Messer. pic.twitter.com/qRnHJZZ7Yp — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 15, 2020

O doleiro firmou quarta-feira (12) um acordo de delação premiada com o MPF-RJ (Ministério Público Federal do Rio de Janeiro). Em seu depoimento, ele afirmou ter repassado dólares em espécie para a família Marinho, dona da Rede Globo, diversas vezes.

As informações, publicadas pela revista Veja, apontam que Messer relatou que a entrega dos pacotes de dinheiro acontecia desde os anos 90 dentro da sede da Rede Globo, no Rio de Janeiro, para um funcionário identificado como José Aleixo.