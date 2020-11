Rachadinha: STJ suspende análise de recursos de Flávio Bolsonaro

Na imagem, senador Flávio Bolsonaro Dida Sampaio/ Estadão Conteúdo - 21.10.2020

O ministro João Otávio de Noronha, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), pediu vista nesta terça-feira (17) da análise de quatro recursos do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) na investigação que apura esquema de rachadinha.

Dessa forma, o julgamento foi suspenso. Não há, ainda, prazo para o ministro Noronha devolver o processo.

O senador foi denunciado pelo MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) no caso da rachadinha da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita entre 2007 e 2018. Flávio nega as acusações.