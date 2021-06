Randolfe: 'Queiroga procurou proteger presidente da República' 'Lamentavelmente não existe autonomia no Ministério da Saúde', disse o senador após depoimento do ministro à CPI da Covid

Para senador Randolfe Rodrigues, constrangimento faz Queiroga incorrer em 'atos falhos' Edilson Rodrigues/Agência Senado - 29.04.2021

O líder da Oposição no Senado e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) , avalia que a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na comissão ocorreu sob "sério constrangimento" nesta terça-feira (8). Segundo o senador, Queiroga utilizou-se de todos os meios para proteger o presidente da República. "Lamentavelmente não existe autonomia no Ministério da Saúde", completou.

Para Randolfe, o ministro, nesta terça-feira (8), esteve "sob maior pressão e mais irritado". "Rogo a Deus para que ele fique mais um tempo no Ministério da Saúde. Pelo menos ele não é negacionista, mas pela segunda vez que vi o ministro, mais convencido estou de que não existia um gabinete paralelo, mas sim existe um gabinete paralelo ", afirmou o senador.

"Em alguns momentos, esse constrangimento o faz incorrer em atos falhos, como foi o caso ao ver as imagens dos atos antissanitários do presidente da República, de declarar que 'as imagens falam por si só'", afirmou Randolfe.

