Ratinho Junior declara apoio a Bolsonaro no 2º turno Governador reeleito pelo Paraná prometeu mobilizar prefeitos para ampliar votos para o presidente em 30 de outubro Ratinho Junior declara apoio a Bolsonaro no 2º turno

O presidente Jair Bolsonaro e o governador reeleito do Paraná, Ratinho Junior Jéssica Moura/R7

O governador reeleito do Paraná, Ratinho Junior (PSD), anunciou nesta quarta-feira (5) que vai apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Após reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, Ratinho declarou voto ao chefe do Executivo no segundo turno e garantiu que vai mobilizar prefeitos paranaenses para dar apoio à candidatura de Bolsonaro.

“Garanto que mais de 70% dos prefeitos vão estar dedicados no segundo turno a ajudar nessa eleição. A ideia é ampliar a votação no segundo turno, ajudando a dar vitória ao Bolsonaro”, afirmou Ratinho.

O governador destacou ainda o bom relacionamento com Bolsonaro ao longo do primeiro mandato e disse esperar que a parceria seja mantida por mais quatro anos. “A população do Paraná tem grandes virtudes, uma das principais é a gratidão. O governo do presidente Bolsonaro foi o que mais investiu no nosso estado nos últimos 30 anos. Temos mais de 2 milhões de obras acontecendo no estado que, em parceria com o governo federal, estão transformando o Paraná em uma grande central logística da América do Sul”, comentou.

“Além disso, o governo do presidente Bolsonaro representa aquilo que a grande maioria dos paranaenses entende como valores importantes de sociedade. Defesa da família e da propriedade, valorização da vida, e entende que esse modelo de governo que está sendo liderado pelo Bolsonaro é importante para que o país continue crescendo, se desenvolvendo e melhorando a vida das pessoas”, acrescentou.

Bolsonaro comemorou o apoio. "[Ratinho] Veio hipotecar apoio incondicional para que consigamos a reeleição. O estado do Paraná é extremamente importante para nós", frisou o presidente.

Nesta quarta (5), Bolsonaro recebeu diferentes políticos no Palácio da Alvorada, que conversaram com o presidente para declarar apoio no segundo turno. Além de Ratinho, o governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a bancada ruralista do Congresso declararam voto no chefe do Executivo.

Até o fim do dia, o presidente deve receber o governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), que também deve confirmar apoio a Bolsonaro, e o senador eleito Sergio Moro (UB-PR), que declarou apoio ontem ao chefe do Executivo. Outros políticos que já anunciaram voto no presidente foram o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB).