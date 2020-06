Reabertura depende de prefeitos e governadores, diz Bolsonaro

Bolsonaro voltou a dizer que está sendo atacado Isac Nóbrega / PR / 14.05.2020

O presidente Jair Bolsonaro reforçou nesta segunda-feira (8) que a reabertura de cidades depende da decisão de governadores e prefeitos.

Bolsonaro fez referência à decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que deu autonomia a estes governos para determinarem as medidas de isolamento social que serão adotadas na região.

"Lembro à Nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia (fechamento do comércio e quarentena, p.ex.) ficaram sob total responsabilidade dos Governadores e dos Prefeitos", afirmou no Twitter.

O presidente voltou a falar que está sendo atacado por "forças nada ocultas, apoiadas por parte da mídia".

- Nosso governo alocou centenas de bilhões de reais não só para combater o vírus, bem como para evitar o desemprego.



