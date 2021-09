Reações a fala de Bolsonaro vão de apoio a pedidos de impeachment Nas redes sociais, deputados e senadores divergem do duro discurso do presidente contra ministros do STF

Os fortes discursos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta terça-feira (7) dividiram políticos do Congresso Nacioal. O discurso no feriado de 7 de setembro, recheados de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, teve respostas incluindo pedidos de impeachment e votos de apoio de governistas.

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) fez fortes críticas a Bolsonaro relembrando do cenário de baixo crescimento econômico e de inflação.

"Pronto. Já teve o show, agora vamos voltar pro que interessa. Presidente, o que o senhor tem a dizer sobre 14,8 milhões de desempregados, 19 milhões com fome, gás acima de 100 reais, gasolina acima de 7, juros de dois dígitos e PIBinho?", escreveu.

Além de críticas, o discurso também gerou pedidos de impeachment de figuras do meio político que ainda não tinham se posicionado sobre o tema. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi um dos que marcou a posição. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi na mesma direção: "Está na hora do comando do Congresso enquadrar o Bolsonaro."

Já o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), não fez qualquer comentário sobre os discursos de Bolsonaro em Brasília e em São Paulo. Na capital paulista, o presidente voltou a pedir pelo voto impresso, contrariando votação da Câmara que, segundo Lira, enterrou o tema na atual legislatura.

Jair Bolsonaro em carro de som durante ato de 7 de setembro na Avenida Paulista Paulo LopesAFP - 07.09.2021

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) foi esteve entre as apoiadoras do presidente. "Paulista lotada com as cores da bandeira, nenhum tumulto ou agressividade! O que há de antidemocrático? Esses brasileiros não merecem ser ouvidos? Atos pacíficos ocorrendo em todo o Brasil! Por mais que se esforcem, não vão colar a pecha de antidemocráticas nessas pessoas", disse.

"Este 7 de setembro entrou pra história! Tivemos um dia de manifestações pacíficas e legítimas a favor de um governo. Retrato bem diferente de tempos passados. É democracia fortalecida!", afirmou o senador Marcos Rogério (DEM-R), que esteve ao lado de Bolsonaro nas manifestações.

Apoiadores ocupam a Paulista em ato a favor de Bolsonaro em SP









































Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tomam a avenida Paulista nesta terça-feira (7) em ato a favor do governo, contra o STF (Supremo Tribunal Federal) RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21

Bolsonaro discursou para os seus apoiadores, presidente subiu o tom e voltou a criticar os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Luís Barroso, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Fernando Bicerra/EFE - 07.09.2021

Para os seus seguidores, Bolsonaro chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de 'canalha' e disse que não cumprirá mais as suas ordens. Também culpou o ministro Barroso pelas derrotas das principais bandeiras bolsonaristas como o voto impresso JERôNIMO GONZALEZ/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-07/09/2021

'Tenho apoio de vocês. Enquanto vocês estiverem ao meu lado estarei sendo o porta-voz de vocês. Não existe satisfação maior do que estar no meio de vocês. Podem ter certeza, onde vocês estiverem eu estarei. Cumprimento patriotas que estão em todos os lugares desse Brasil hoje se manifestando por liberdade. O povo acordou', discursou AMANDA PEROBELLI/Reuters - 09/07/2021

Durante ato, apoiadores atacam ministro Alexandre de Moraes do STF Diego Vara/Reuters - 07.09.21

Durante a manifestação, apoiadores, muitos sem máscara apesar da pandemia de covid-19, pediam a instauração de um tribunal militar no país ADRIANA SPACA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21

Pedidos para o fechamento do STF (Superior Tribunal Federal) foram erguidos em cartazes e banners por diversos apoiadores de Bolsonaro durante a manifestação ADRIANA SPACA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21

Manifestantes espalham faixas pela avenida Paulista pedindo o voto impresso e auditável, uma das bandeiras defendidas por Bolsonaro, mas que foi recusada pelo congresso ADRIANA SPACA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21

Durante ato de apoio ao presidente Bolsonaro, mulher bate continência Amanda Perobelli/Reuters - 07.09.21

Até crianças participam de ato a favor de Bolsonaro em São Paulo ADRIANA SPACA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21

Manifestantes participam de ato a favor do governo Bolsonaro, pelo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e por intervenção militar RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.09.21 Publicidade