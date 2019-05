Receita abre consulta a lote residual do Imposto de Renda

Crédito será depositado no dia 15 de maio deste ano Adriana Toffetti /A7 Press/Folhapress - 15.02.2018

A Receita Federal abriu nesta quarta-feira (8) o lote residual da restituição do Imposto de Renda multiexercício referentes aos exercícios de 2008 a 2018.

O crédito bancário será liberado para 134.720 contribuintes no dia 15 de maio deste ano. A estimativa é que sejam pagos R$ 260 milhões.

Os contribuintes podem checar se têm créditos a receber pela página da Receita Federal pela internet ou pelo telefone 146.

Também é possível realizar o acesso via aplicativo. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o pedido pela internet, mediante o Formulário Eletrônico — Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte ir até qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.