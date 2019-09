Receita apreende 850 mil euros com passageiro em aeroporto no Rio Ele desembarcou no Galeão em voo com origem em Belém. Dinheiro estava em uma mala que havia sido despachada

Notas de euros; Receita apreendeu valor correspondente a R$ 4 milhões Arquivo/Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Receita Federal apreendeu neste sábado (28) pouco mais de 850 mil euros que estavam na bagagem de um passageiro que desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele havia chegado por um voo procedente de Belém e disse não possuir comprovação da origem do dinheiro.

Considerando a cotação atual, se convertido em reais, o montante encontrado é de quase R$ 4 milhões.

As cédulas estavam em uma mala que havia sido despachada. O homem foi abordado pela equipe do Serviço de Vigilância Aduaneira da Alfândega, durante operação de rotina.

Leia mais: Apreensão de drogas pela Receita em portos e aeroportos cresce 68%

"O passageiro declarou não possuir a comprovação da origem do dinheiro e ser apenas o portador do montante", informou em nota a Receita Federal. A identidade do homem não foi revelada.

Ele foi conduzido à Polícia Federal após a conclusão do trâmite aduaneiro. A Agência Brasil fez contato com a Polícia Federal, mas não obteve retorno.