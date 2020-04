Receita Federal amplia lista de serviços atendidos por "chat" Medida evita deslocamentos até unidades em razão do avanço do coronavírus. Usuários ganharam 13 novas opções no atendimento virtual Receita Federal amplia lista de serviços atendidos por "chat"

Receita Federal amplia lista de serviços atendidos por "chat" Pexels/Tracy Le Blanc

A Receita Federal ampliou a lista de serviços que são prestados de maneira virtual pelo Chat RFB e passou a incluir mais 13 itens no atendimento. A autorização para a mudança foi dada em publicação no Diário Oficial da União. O atendimento se dá para usuários autenticados no sistema da Receita, por meio do sistema E-CAC.

Criado em abril de 2019, o Chat RFB teve boa recepção por parte dos contribuintes e a partir de agora, os seguintes serviços passam a ser prestados por esta canal:

- Cópia de Declarações não disponíveis no e-CAC (para contribuintes com Certificado Digital)

- Emissão de GPS (DebCad)

- Orientações - CNPJ

- Orientações - Obra

- Orientações - PGFN

- Orientações - Parcelamento

- Orientações - PER/Dcomp

- Regularização de Débitos Fazendários PJ

- Regularização de Débitos Previdenciários PJ

- Regularização de Parcelamentos PF e PJ

- Regularização de Débitos de ITR

- Simples Nacional

- Protocolo de Processos (para contribuintes com Certificado Digital) - previsão: próxima semana

Na lista abaixo, estão os serviços que já são atendidos pelo Chat RFB

- Conversão de Processos Digitais

- Discordância de Compensação de Ofício de PER/Dcomp

- E-social - Empregador Doméstico

- Orientações - CPF

- Orientações - DCTFWeb

- Regularização de Débitos Fazendários PF

- Regularização de Débitos Previdenciários PF

Atualmente, a Receita Federal realiza por meio do Chat cerca de 28.940 atendimentos mensais e a expectativa é que este volume seja consideravelmente ampliado com a atual expansão dos serviços prestados por meio deste canal.