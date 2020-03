Receita Federal amplia serviços à distância relativos a CPF em SP

Receita Federal adota medidas para evitar descolcamentos por serviços do órgão Reprodução/Facebook Receita Federal

A Receita Federal no Estado de São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (20), a disponibilização de canais de atendimento à distância para as solicitações relativas ao CPF (Cadastro de Pessoa Física) para colaborar com as recomendações das autoridades da área da saúde e restringir o deslocamento de pessoas durante a pandemia do novo coronavírus.

A lista de serviços que podem ser efetuados online tem os seguintes itens: pedido de inscrição no CPF (1ª via) para brasileiros, com idade entre 16 e 25 anos, desde que possuam título de eleitor; alteração de dados no CPF; regularização de CPF em situação Cadastral SUSPENSA; emissão de Comprovante de Inscrição no CPF (2ª via).

Outras solicitações

A Receita também disponibilizou, exclusivamente para os cidadãos residentes no Estado de São Paulo, um endereço de e-mail (cpf.sp.srrf08@rfb.gov.br), com o objetivo de atender as solicitações não conclusivas de CPF iniciadas nas entidades conveniadas (Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil) ou no sítio do órgão.

A medida, prestada anteriormente apenas de forma presencial nas unidades da Receita , passa a ser realizada inteiramente online. Para obter o seviço, o contribuinte terá que enviar uma mensagem para o e-mail indicado, e informar no campo "Assunto" qual é a sua solicitação ("Alteração de CPF", "Inscrição de CPF" ou "Regularização de CPF") e anexar os seguintes documentos:

Documento de Identificação:

1. Para maiores de 16 anos:

RG atualizado. Se o RG não estiver atualizado, anexar também a Certidão de Casamento ou Nascimento.

2. Para menores de 16 anos:

RG ou Certidão de Nascimento do menor e RG dos pais ou responsável (tutor ou guardião judicial). Na hipótese de representação por tutor ou guardião, anexar também o respectivo termo de tutela/guarda;

Título de eleitor, se possuir;

Comprovante de endereço;

Protocolo de atendimento fornecido pela entidade conveniada (Banco do Brasil, Correios e Caixa Econômica) ou Protocolo de Atendimento gerado na Internet (para pedidos de Alteração ou Regularização não conclusivos iniciados no sítio da Receita Federal).